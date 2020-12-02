Матвиенко ушла на карантин после контакта с заболевшим коронавирусом

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко контактировала с заболевшим COVID-19, из-за чего, согласно правилам, ушла на карантин. Об этом заявил первый вице-спикер палаты Андрей Яцкин на пленарном заседании в среду, 2 декабря.

«Валентина Ивановна Матвиенко имела контакт с лицом, подвергшимся COVID-19, в соответствии с существующими правилами находится на самоизоляции», — сказал Яцкин.

Сенатор отметил, что спикер Совфеда теперь работает в удаленном режиме. Она поручила своему первому заместителю провести пленарное заседание в среду.

Пресс-секретарь Матвиенко Владислав Пономаренко сообщил журналистам, что она находится в постоянном контакте со своими заместителями и руководителями комитетов, пишет «Газета.ру».

Ранее в среду стало известно, что глава Счетной палаты России Алексей Кудрин получил положительный результат теста на коронавирус. Он ушел на домашний режим и в настоящее время проходит лечение.

По данным оперштаба на 2 декабря, в России выявлен 2 347 401 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зарегистрировано 41 053 летальных исхода, вылечились 1 830 349 человек.

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