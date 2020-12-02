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В Hyundai раскрыли подробности о новой платформе для электромобилей

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Корейская компания Hyundai представила новую платформу для электромобилей, которая получила название E-GMP.

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Как говорится в пресс-релизе, поступившем 2 декабря в редакцию «Известий», запас хода электромобилей, построенных на новой платформе, составит не менее 500 км. При этом станция экспресс-зарядки позволит зарядить аккумулятор до 80% емкости за 18 минут.

Отмечается, что автомобили, построенные на платформе E-GMP, будут отличаться повышенной устойчивостью в поворотах и на высоких скоростях. Этого удалось добиться благодаря оптимальной развесовке с низким центром тяжести за счет низкого размещения аккумуляторной батареи.

Одной из первых моделей, которая будет построена на базе E-GMP, станет спортивный электромобиль. Машина сможет разгоняться до 100 км/ч за 3,5 с. Максимальная скорость составит 260 км/ч.

1 декабря сообщалось, что «Хендэ Мотор СНГ» представила сервис онлайн-продаж автомобилей Hyundai.

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