Совфед одобрил закон о штрафах за призывы к отчуждению территорий РФ

Совет Федерации одобрил пакет законов, который предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет за отчуждение части территории РФ и вводит штрафы за призывы к отчуждению территорий, озвученные впервые. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании в среду, 2 декабря.

Изменения вносятся в Уголовный кодекс и Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП).

За публичные призывы к отчуждению территорий России, совершенные впервые, будет грозить административная ответственность. В таком случае штрафы для граждан составят от 30 тыс. до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — от 60 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

Если публичные призывы совершены с использованием СМИ или интернета, будут действовать повышенные штрафы. Для граждан они составят от 70 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Уголовное наказание за отчуждение части территории РФ или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности, будет представлять собой лишение свободы на срок от шести до десяти лет.

Ранее, 18 ноября, соответствующий пакет законов приняла Госдума в третьем, окончательном, чтении.

Президент России Владимир Путин подписал 31 июля закон о приравнивании отчуждения территорий страны к экстремизму. Под экстремистскую деятельность не подпадают делимитация, демаркация, редемаркация государственной границы России с сопредельными государствами.