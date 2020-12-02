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В Минздраве Подмосковья назвали долю граждан с антителами к COVID-19

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Антитела к коронавирусной инфекции выявлены почти у каждого четвертого обследованного в Московской области, пишет 2 декабря «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

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В общей сложности в Подмосковье провели 1 млн ИФА-исследований на наличие антител к COVID-19. В результате обследования у 22,8% прошедших тестирование было обнаружено содержание антител к коронавирусу, рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Два дня назад представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отметила, что у россиян начал появляться иммунитет к коронавирусу, но он пока недостаточен, чтобы остановить распространение инфекции.

В свою очередь, вирусолог Михаил Щелканов предположил, что эпидемию коронавируса в России можно считать завершенной, если число заболевших в стране не будет превышать 0,5% от населения.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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