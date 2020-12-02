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Совфед одобрил закон об отставке судей из-за иностранного гражданства

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Совет Федерации 2 декабря одобрил законы об отставке судей из-за иностранного гражданства и порочащих поступков.

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Полномочия судей разного уровня вплоть до председателя Конституционного суда могут быть прекращены Советом Федерации в случае «совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи».

Кроме того, полномочия могут быть прекращены в случае нарушения антикоррупционного законодательства, приобретения иного гражданства и нарушения судьей, его супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета и вклады за рубежом.

Данные законодательные изменения были подготовлены в рамках реализации принятых поправок в Конституцию Российской Федерации.

Законы отправлены на подпись президенту России Владимиру Путину.

В конце ноября Путин в развитие норм Конституции страны внес в Госдуму законопроект о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь второе гражданство.

В октябре глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщал, что более жесткие требования к парламентариям на стадии их выдвижения на должность будут установлены в новых законопроектах, разработанных в связи с поправками к Конституции России.

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