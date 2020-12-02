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Депутаты Башкирии предложили запретить передвижные зоопарки

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Депутаты Госсобрания Башкирии собираются добиться запрета передвижных зоопарков и дельфинариев на федеральном уровне. Об этом в среду, 2 декабря, сообщил председатель башкирского парламента Константин Толкачев.

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«Как правило, животные в передвижных зоопарках всесезонно ютятся в тесных клетках, являющихся, по сути, тюремными камерами. Животные лишены надлежащего ухода и питания, ветеринарного обслуживания. В результате подобного обращения они нередко становятся агрессивными и опасными», — приводит сайт «Башинформ» слова Толкачева.

Он отметил, что то же самое касается и дельфинариев. По его мнению, животные во время перевозки вынуждены ютиться в тесных контейнерах, а в дикой природе они за день проплывают десятки километров.

В случае вступления закона в силу у владельцев передвижных зоопарков будет полгода на то, чтобы перейти на стационарный режим работы или продать животных.

Глава ассоциации «Зооправо» Анастасия Федюнина еще в июле заявила, что в России следует закрыть все зоопарки и запретить цирки с животными, поскольку их необходимо выводить из сферы развлечений.

В том же месяце президент России Владимир Путин поручил усилить административную ответственность за нарушения в сфере законодательства об обращении с животными.

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