В Москве пройдет Первый Евразийский конгресс

4 декабря 2020 года Евразийский банк развития (ЕАБР) в Москве проведет Первый Евразийский конгресс. В программе конгресса запланировано нескольких панельных дискуссий по различным вопросам евразийской экономической интеграции, центральной из которых станет сессия, посвященная реализации сквозных интеграционных проектов, неразрывно связывающих страны ЕАБР: Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россию и Таджикистан. 3 декабря — последний день приема заявок от участников.

Среди подтвержденных участников: председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, президент – председатель правления ПАО «Банк ВТБ» Андрей Костин, помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин, председатель правления ЕАБР Николай Подгузов, генеральный директор «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко, председатель правления ОАО «Банк развития Беларуси» Андрей Жишкевич, генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов и др.

«Цель конгресса — поиск и обсуждение практических решений в области евразийской экономической интеграции. Экономическая интеграция успешна тогда, когда ее положительный эффект чувствуют все участники процесса, выигрывает бизнес, повышается благосостояние граждан», — считает председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

В рамках конгресса планируется проведение нескольких панельных дискуссий. «Сквозные» интеграционные проекты станут главной темой совместной секции ЕАБР и ВЭБ.РФ. В дискуссии примут участие главы крупнейших компаний и национальных банков развития.

Какой эффект даст экономическая интеграция на евразийском пространстве, поможет ли она сократить разрыв в уровнях экономического развития и что для этого необходимо, обсудят на панели главных экономистов и международных финансовых организаций.

«Цифровая Евразия: новая стратегия роста» — так называется сессия Фонда цифровых инициатив ЕАБР, на которой состоится обмен мнениями о перспективах масштабирования цифровых проектов и цифровой трансформации на региональном и глобальном уровнях.

Жив ли лозунг «от Лиссабона до Владивостока» применительно к развитию интеграционных процессов в Большой Евразии? В чем содержание Большого евразийского партнерства и возможно ли оно? Все эти вопросы обсудят на сессии «К Большой Евразии через сопряженность государств, бизнеса и людей».

Требования и ожидания рынка по транспортно-логистическим решениям, а также инвестиционные потребности по развитию межгосударственной инфраструктуры станут главными темами панели «Трансграничная инфраструктура и формирование сквозных цепочек добавленной стоимости».

Роли банков развития в условиях меняющейся финансовой среды, их конкуренции с коммерческими банками на евразийском пространстве и проблемам гармонизации финансового законодательства будет посвящена сессия «Общий финансовый рынок: возможности и риски».