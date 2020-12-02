Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Более 28 тыс. беженцев вернулись в Нагорный Карабах
Общество
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Бориса Плотникова
Мир
Депутат от Крыма назвал слова постпреда Украины в ООН «дном пропасти»
Общество
Глава РФПИ назвал «Спутник V» самой дешевой и доступной вакциной от COVID-19
Авто
В Госдуме предложили разрешить мотоциклистам парковку на тротуаре
Мир
Небензя усомнился в целесообразности новых саммитов нормандского формата
Мир
Источники заявили о решении Трампа баллотироваться в президенты США в 2024 году
Мир
Санду обвинила Додона в попытке «узурпировать» власть
Общество
В Госдуме глав регионов призвали объявить 31 декабря выходным днем

Производство тепличных овощей увеличилось на 38% в Хабаровском крае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Хабаровском крае подвели итоги уборочной кампании. В области производства тепличных овощей отмечена позитивная динамика. Так, на начало ноября в регионе было собрано около 2087,6 т овощей защищенного грунта. Это на 38% больше, чем за аналогичный период годом ранее, когда удалось собрать 1512,5 т.

Хабаровский край намерен самостоятельно обеспечивать себя овощами

В зимних теплицах вырастили 2018,1 т, что на 38,3% выше прошлогодних показателей (1459,5 т). Урожай тепличных огурцов составил 940,2 т (+44,6 %), а томатов — 554,6 т (+38 %). С начала года в защищенном грунте удалось собрать 2,1 тыс. т овощей. До конца года планируется собрать 2,4 тыс. т овощей защищенного грунта.

Как пишет ИА AmurMedia, с 19 ноября в краевом министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности принимают документы от сельхозпроизводителей на предоставление субсидии. Она предусматривает возмещение части прямых понесенных затрат на покупку оборудования для тепличных комплексов.

До конца года среди аграриев должны распределить более 19 млн рублей. Главное условие — оборудование должно быть приобретено в 2020 году.

27 ноября сообщалось о завершении уборочной кампании на территории Хабаровского края. Зерновых культур было убрано 15,5 тыс. т, что на 67% больше урожая 2019 года.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020