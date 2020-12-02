Производство тепличных овощей увеличилось на 38% в Хабаровском крае

В Хабаровском крае подвели итоги уборочной кампании. В области производства тепличных овощей отмечена позитивная динамика. Так, на начало ноября в регионе было собрано около 2087,6 т овощей защищенного грунта. Это на 38% больше, чем за аналогичный период годом ранее, когда удалось собрать 1512,5 т.

В зимних теплицах вырастили 2018,1 т, что на 38,3% выше прошлогодних показателей (1459,5 т). Урожай тепличных огурцов составил 940,2 т (+44,6 %), а томатов — 554,6 т (+38 %). С начала года в защищенном грунте удалось собрать 2,1 тыс. т овощей. До конца года планируется собрать 2,4 тыс. т овощей защищенного грунта.

Как пишет ИА AmurMedia, с 19 ноября в краевом министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности принимают документы от сельхозпроизводителей на предоставление субсидии. Она предусматривает возмещение части прямых понесенных затрат на покупку оборудования для тепличных комплексов.

До конца года среди аграриев должны распределить более 19 млн рублей. Главное условие — оборудование должно быть приобретено в 2020 году.

27 ноября сообщалось о завершении уборочной кампании на территории Хабаровского края. Зерновых культур было убрано 15,5 тыс. т, что на 67% больше урожая 2019 года.