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В Ростовской области потушили пожар в исправительной колонии

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Пожар, который возник во вторник в исправительной колонии № 14 в Новочеркасске Ростовской области, ликвидирован. Об этом в среду, 2 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления ФСИН по региону.

Уточняется, что пожар был ликвидирован в 00:13 мск. Пострадавших в результате происшествия нет, учреждение работает в штатом режиме.

Причины возгорания устанавливаются.

Накануне в исправительной колонии загорелось чердачное помещение на площади около 300 кв. м. В ликвидации пожара участвовали сотрудники МЧС и ведомственной пожарной охраны.

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