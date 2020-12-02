МВД предложило допускать россиян к экзаменам на права с 16 лет

МВД прописало в проекте нового административного регламента по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами допуск к их сдаче с 16 лет. Текст документа размещен на портале проектов нормативных актов.

Сейчас россияне могут сдавать экзамен на водительские права в 17, а начать водить машину можно с 18 лет.

В документе прописано, что, в случае если «заявителем является лицо в возрасте от 16 до 18 лет», необходимо письменное согласие одного из родителей несовершеннолетнего кандидата в водители на сдачу им экзамена и выдачу водительского удостоверения.

Также в проекте регламента МВД изложило шесть оснований для недопуска кандидата в водители к экзамену на права. В частности, кандидат не будет допущен, если станет известно, что он был лишен прав. Кроме этого, до экзамена могут не допустить, если были неправильно составлены документы или в них содержится недостоверная информация.

Ожидается, что новый регламент вступит в силу с 1 апреля 2021 года.

30 ноября МВД выступило с инициативой отдельно закрепить в новом административном регламенте по проведению экзаменов навыки вождения, которые должен продемонстрировать человек для получения водительских прав. Перечень навыков предполагается закрепить в одном из приложений к документу. Всего в него вошли 19 пунктов, в частности парковка задним ходом с поворотом на 90 градусов и параллельная парковка, остановка и начало движения на подъеме и на спуске.

26 ноября сообщалось, что МВД не будет увеличивать количество вопросов в теоретическом экзамене для получения водительского удостоверения.

Кроме того, ведомство предложило сократить перечень нарушений, являющихся основанием для прекращения экзамена на получение водительского удостоверения.