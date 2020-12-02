Американские СМИ сообщили о 288 тыс. пропавших бюллетеней на выборах

После доставки бюллетеней на президентских выборах в США 3 ноября обнаружилась нехватка 288 тыс. штук. Об этом во вторник, 2 декабря, пишет журнал Washington Examiner со ссылкой на ряд источников.

По словам водителя субподрядчика Почтовой службы Джесси Моргана, 21 октября он перевозил от 144 до 288 тыс. заполненных бюллетеней из штата Нью-Йорк в Пенсильванию, однако в пункте назначения автомобиль вместе с грузом пропал. Другой сотрудник рассказал, что утром 4 ноября в Висконсине более 100 тыс. бланков оказались датированы задним числом, что позволило включить их в подсчеты.

По показаниям источников, в Мичигане и Пенсильвании голоса за действующего президента Дональда Трампа были отсортированы в корзины с надписью «Недоставленная деловая почта», в то время как бюллетени за демократа Джозефа Байдена доставили вовремя.

Кроме того, издание указывает на ряд нарушений при работе с машинами по обработке голосов.

Накануне глава Минюста Уильям Барр заявил, что ведомство не обнаружило на прошедших выборах нарушений, которые могли бы поставить под сомнение победу кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Трамп отказался признавать свое поражение, назвав выборы сфальсифицированными и пообещав подать множество «больших исков» из-за нарушений на голосовании. Суд в Мичигане отклонил иск республиканцев. То же самое произошло в Пенсильвании и Аризоне. В общей сложности Трамп и его сторонники не смогли оспорить результаты выборов в судах около 30 раз.