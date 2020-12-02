Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Более 28 тыс. беженцев вернулись в Нагорный Карабах
Общество
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Бориса Плотникова
Мир
Депутат от Крыма назвал слова постпреда Украины в ООН «дном пропасти»
Общество
Глава РФПИ назвал «Спутник V» самой дешевой и доступной вакциной от COVID-19
Авто
В Госдуме предложили разрешить мотоциклистам парковку на тротуаре
Мир
Небензя усомнился в целесообразности новых саммитов нормандского формата
Мир
Источники заявили о решении Трампа баллотироваться в президенты США в 2024 году
Мир
Санду обвинила Додона в попытке «узурпировать» власть
Общество
В Госдуме глав регионов призвали объявить 31 декабря выходным днем

Омбудсмен заявил о готовности к выписке найденной в шкафу девочки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госпитализированная с дистрофией девочка из уральского города Карпинск, которую мать с рождения прятала в шкафу, по медицинским показаниям готова к выписке из больницы. Об этом рассказал ТАСС уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков в среду, 2 ноября.

«Я с больницей на связи, <...> все медицинские показания говорят о том, что время подходит к выписке», — сказал он.

Тяжелый случай: почему младенец полгода жил в шкафу
Старший брат втайне от матери подкармливал девочку, чем спас ей жизнь

Омбудсмен добавил, что «радует», что есть основания для выписки девочки из больницы».

По словам Морокова, в рамках следственных действий идет генетическая экспертиза — необходимо определять точную дату рождения и родство ребенка.

«Как только закончатся мероприятия, будут нормативно-правовые основания работать по жизнеустройству девочки», — отметил он, уточнив, что сейчас нет нормативно-правовых оснований передавать девочку кому-либо после выписки.

9 октября стало известно, что 37-летняя жительница Карпинска родила дочь и полгода держала ее в шкафу. Малышку нашли гости женщины. Ее госпитализировали, врачи диагностировали у нее дистрофию третьей степени.

По данным прокуратуры, в апреле женщина родила дочь, но свидетельство о рождении и полис на нее не оформила, скрывая ребенка от знакомых. В доме матери не было детского питания и одежды, кроватки и средств детской гигиены. По данным портала Ura.news, младенца тайком подкармливал старший брат.

В отношении матери возбудили дело о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и уголовное дело по ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание». У нее есть старшие дети.

13 октября Мороков посетил малышку в больнице. Он со ссылкой на врачей отмечал, что ребенок получал минимальный уход после рождения. Омбудсмен подчеркнул, что девочка хорошо ест и окружена вниманием медиков.

В ноябре в пресс-службе Областной детской клинической больницы № 1, где находится ребенок, рассказали, что малышка поправилась до 5,4 кг, но вес пока еще считается ниже нормы. Врачи говорили, что опекун еще не предоставил информацию о том, куда поедет девочка после больницы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020