Омбудсмен заявил о готовности к выписке найденной в шкафу девочки

Госпитализированная с дистрофией девочка из уральского города Карпинск, которую мать с рождения прятала в шкафу, по медицинским показаниям готова к выписке из больницы. Об этом рассказал ТАСС уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков в среду, 2 ноября.

«Я с больницей на связи, <...> все медицинские показания говорят о том, что время подходит к выписке», — сказал он.

Омбудсмен добавил, что «радует», что есть основания для выписки девочки из больницы».

По словам Морокова, в рамках следственных действий идет генетическая экспертиза — необходимо определять точную дату рождения и родство ребенка.

«Как только закончатся мероприятия, будут нормативно-правовые основания работать по жизнеустройству девочки», — отметил он, уточнив, что сейчас нет нормативно-правовых оснований передавать девочку кому-либо после выписки.

9 октября стало известно, что 37-летняя жительница Карпинска родила дочь и полгода держала ее в шкафу. Малышку нашли гости женщины. Ее госпитализировали, врачи диагностировали у нее дистрофию третьей степени.

По данным прокуратуры, в апреле женщина родила дочь, но свидетельство о рождении и полис на нее не оформила, скрывая ребенка от знакомых. В доме матери не было детского питания и одежды, кроватки и средств детской гигиены. По данным портала Ura.news, младенца тайком подкармливал старший брат.

В отношении матери возбудили дело о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и уголовное дело по ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание». У нее есть старшие дети.

13 октября Мороков посетил малышку в больнице. Он со ссылкой на врачей отмечал, что ребенок получал минимальный уход после рождения. Омбудсмен подчеркнул, что девочка хорошо ест и окружена вниманием медиков.

В ноябре в пресс-службе Областной детской клинической больницы № 1, где находится ребенок, рассказали, что малышка поправилась до 5,4 кг, но вес пока еще считается ниже нормы. Врачи говорили, что опекун еще не предоставил информацию о том, куда поедет девочка после больницы.