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В Красноярске выпустили коллекцию елочных шаров в масках от COVID-19

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Красноярская фабрика елочных игрушек «Бирюсинка» создала к Новому году коллекцию елочных шаров в масках от коронавируса. Об этом сообщил в среду, 2 декабря, заместитель руководителя предприятия Артем Денисович.

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Такие товары на рынке уже есть, но размещенная на них маркировка ничем не подтверждена

Он отметил, что все игрушки изготавливаются вручную. По его словам, после анонса новой коллекции шаров, спрос на них резко вырос и заказы поступают со всех регионов страны.

«Сейчас стараемся усиленно работать, чтобы удовлетворить спрос. Уже были подобные истории. Символы года мы выпускали постоянно, ассортимент ежегодно обновляем, вот, здесь решили обыграть это дело с маской. Именно на них большой спрос, прямо небывалый», — заявил Денисович в разговоре с «РИА Новости».

Он добавил, что выпускать их будут по 100–120 штук в день вплоть до 31 декабря. Стоимость одного шара составляет 350 рублей.

На прошлой неделе стало известно, что в России в ноябре продажи искусственных елок к Новому году упали на треть по сравнению с прошлым годом.

В середине ноября в администрации президента России сообщили, что в Кремле отменили все детские елки и новогодние представления из-за пандемии коронавируса, пишет «Газета.ру».

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