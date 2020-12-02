Путин совершил визит на нефтехимический комплекс в Тюменской области

Президент России Владимир Путин посетил вышедший на проектную мощность крупнейшей нефтехимический комплекс «Сибура» «ЗапСибНефтехим» в Тобольске (Тюменская область). Об этом 1 декабря сообщает холдинг на своем сайте.

Российский лидер в сопровождении руководства СИБУРа, полпреда Президента в УрФО Владимира Якушева и губернатора Тюменской области Александра Моора ознакомился с основными технологическими установками комплекса, нанес визит в центральную операторную, откуда осуществляется управление комбинатом, и пообщался с его сотрудниками.

Предполагается, что выход предприятия на проектные мощности утроит производство базовых полимеров СИБУРа, двукратно увеличит российское производство базовых полимеров, а также позволит замещать импорт полиэтиленов и полипропиленов. По итогам 10 месяцев «ЗапСибНефтехим» выпустил 1 млн 322 тыс. т полимеров.

Программа локализации поставок оборудования, материалов и услуг при строительстве «ЗапСибНефтехима» помогла «Сибуру» привлечь в проект российских поставщиков из 35 регионов на сумму свыше 300 млрд рублей. Приоритетным рынком для проекта является Россия.

«В «ЗапСибНефтехиме» «Сибуру» удалось воплотить лучшие из доступных на сегодняшний день решений и практик. На новом производстве применяется самое современное оборудование и новейшие цифровые технологии, часть которых — наша собственная разработка», — отметил председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов.

После экскурсии по заводу президент провел совещание по вопросам развития нефтегазохимии в России.

В июне премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил энергетическую стратегию до 2035 года. В частности, этот план предусматривает повышение доступности инфраструктуры и достижение технологической независимости страны.