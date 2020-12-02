Человек погиб при пожаре в забитой мусором квартире в Санкт-Петербурге

В результате пожара в квартире в одном из многоэтажных домов в центре Санкт-Петербурга погиб человек. Об этом в среду, 2 декабря, сообщили в городском главке МЧС.

Возгорание произошло в доме на 5-й Советской улице, передает телеканал РЕН ТВ. Квартира, по сведениям спасателей, была забита мусором.

Как отметили в МЧС, было эвакуировано еще 15 человек.

В настоящее время пожар локализован.

В июле в Санкт-Петербурге при пожаре в квартире дома, расположенного на Парнасной улице в Выборгском районе города, погиб мужчина.

В мае пожар произошел в двухкомнатной квартире на восьмом этаже дома на Северном проспекте в Санкт-Петербурге. В результате возгорания погибли два человека.