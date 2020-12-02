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Россия проведет презентацию вакцины от коронавируса «Спутник V» в ООН

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко представит вакцину от коронавируса «Спутник V» в ООН в среду, 2 декабря.

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По словам пресс-секретаря постпредства России при ООН Федора Стржижовского, на полях 31-й специальной сессии ГА ООН пройдет мероприятие «Спутник V: вакцина от COVID-19». Презентация состоится в онлайн-формате.

Презентация состоится в 09:30 (17:30 мск), уточняет ТАСС.

В ней примут участие глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя.

В сентябре, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, президент России Владимир Путин предложил бесплатно предоставить сотрудникам организации российскую вакцину от COVID-19.

В середине ноября Небензя сообщил, что постпреды ряда стран при этой международной организации интересуются, когда они смогут привиться российским препаратом. Он отметил, что в секретариате ООН предложение Путина встретили с благодарностью.

24 ноября официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в организации продолжается обсуждение предложения российского лидера о бесплатном предоставлении вакцины от COVID-19.

Первая в России и мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Российский Минздрав уже объявил об ее запуске в производство и выдал разрешение на проведение пострегистрационного исследования.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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