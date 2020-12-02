Устроившим дрифт на квадроцикле у Вечного огня в Златоусте грозит штраф

Личности двух мужчин, устроивших дрифт на квадроцикле возле мемориала Вечного огня в городе Златоусте Челябинской области, установлены. Об этом в среду, 2 декабря, сообщает РЕН ТВ.

Ими оказались 70-летний пенсионер и его сын. У последнего не было прав. За совершенные действия мужчинам грозит штраф, также их могут привлечь к уголовной ответственности.

Об инциденте стало известно накануне. На кадрах с записи камеры видеонаблюдения видно, как один из участников инцидента съезжает по ступеням мемориала, а другой на внедорожнике безуспешно пытается заехать наверх. После этого мужчины решают устроить дрифт.

Сообщалось, что по факту случившегося проводится проверка.