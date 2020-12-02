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Соцработники за два месяца доставили москвичам более 83 т продуктов

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Социальные работники Москвы за два последних месяца выполнили 14 тыс. заявок по доставке продуктов людям, находящимся на самоизоляции или карантине. Горожане могут делать заказы по телефону горячей линии комплекса социального развития. Об этом сообщил руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак. Информация опубликована на сайте правительства Москвы.

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Операторы горячей линии уже приняли более 92 тыс. заявок на 98 тыс. услуг. Из них более 88% заказов уже выполнено. Наиболее востребованы доставка продуктов и товаров первой необходимости — за 68 дней работы call-центра общий вес этих заказов составил более 83 т.

Лидер по доставке продуктов стал САО — 18,6 т. За ним следует ВАО (11,4 т), замыкает тройку — ЮАО (9,5 т).

Далее идут еще три столичных округа примерно с одинаковыми результатами — 7,6 т в СВАО, 7,3 в ЮЗАО и 6,9 в ЗАО.

Кроме доставки соцработник стараются и морально поддержать москвичей, которые вынуждены соблюдать домашний режим. Пожилым людям необходимо живое общение, которое по мере возможности стараются предоставить сотрудники социальной службы. Москвичи ценят такое отношение: более 98% из тех, кто обращался за помощью, довольны качеством услуг. Многие звонят на горячую линию, чтобы поблагодарить своих социальных работников.

«Конец осени и начало зимы — период, когда вероятность заболевания сезонными простудами достаточно высока. А в текущей эпидемиологической ситуации важно оградить себя от ОРВИ и гриппа. Поэтому мы настоятельно просим представителей старшего поколения и людей с хроническими заболеваниями не выходить за лекарствами в аптеки и поликлиники или за продуктами и товарами первой необходимости в магазины» — напомнил Стружак.

Горячая линия комплекса социального развития работает ежедневно. Получить консультацию или сделать заказ можно по телефону: +7 (495) 870-45-09.

27 ноября заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что родственников больных COVID-19 в Москве, которые проживают с ними, будут тестировать на заболевание дважды. Она указала, что особая нагрузка ложится на поликлиники и амбулаторную помощь. В результате были приняты меры, направленные на усиление амбулаторного звена. 300 сотрудников МФЦ направлены на работу в поликлиники, они усиливают call-центр.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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