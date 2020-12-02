Стали известны первоначальные показания Ефремова после ДТП

Российский актер Михаил Ефремов на первых допросах после ДТП в Москве заявлял, что заметил машину погибшего в автоаварии курьера Сергея Захарова и даже пытался затормозить. Об этом говорится в апелляционном определении Мосгорсуда.

Отмечается, что артист «не отрицал своей вины и дал подробные показания об обстоятельствах» аварии.

«[Ефремов], увидев, что движется по стороне, предназначенной для встречного движения, заметил перед собой движущийся во встречном направлении автомобиль, в связи с чем нажал на тормоз, однако избежать столкновения не сумел», — цитирует документ ТАСС.

На более поздних допросах актер утверждал, что не помнит момента столкновения с машиной Захарова, так как был нетрезв.

Кроме того, в апелляционном определении указано, что новые адвокаты Ефремова не смогли убедить Мосгорсуд в том, что ряд обстоятельств в деле актера сильно смягчает его вину и может служить основанием для снижения срока наказания.

В тексте документа сказано, что апелляционная коллегия Мосгорсуда учла признание вины и раскаяние актера, наличие у него наград и положительных характеристик, а также тот факт, что актер выплатил потерпевшим уже на стадии рассмотрения апелляции ту сумму, которую они запрашивали в рамках компенсации морального вреда, апелляционная инстанция снизила ему срок наказания на полгода — с восьми до семи с половиной лет.

Также в апелляционном определении говорится, что представители лизинговой компании «Стоун – ХХI» считают, что Михаил Ефремов причинил ей ущерб 1 млн рублей, разбив в ДТП машину Захарова, которая принадлежит этой организации. Отмечается, что компания имеет право обратиться с соответствующими материальными претензиями к Ефремову в порядке гражданского судопроизводства.

ДТП с участием артиста произошло в начале июня на Садовом кольце в центре Москвы. Jeep под управлением Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с отечественным автофургоном. Его водитель Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм на следующий день утром.

В сентябре суд приговорил актера к восьми годам колонии. В октябре апелляционная инстанция смягчила приговор, сократив ему срок до 7,5 года колонии общего режима.