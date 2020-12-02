Разведка США исследует данные геолокации с территории Китая и России

Национальное агентство геопространственной разведки (NGA) США планирует мониторить и исследовать данные геолокации, полученные на территории России, Китая и стран Центральной и Южной Америки. Описание проекта, с которым ознакомился RT, представлено в задании на оказание услуг, опубликованном ведомством.

Мониторинг и исследование данные коснутся не только геолокации, но и метаданных радиоэлектронных средств на предмет важных сигналов посредством всемирной подписки на существующий массив данных, который охватывает вышеназванные страны.

Отмечается, что ведомство ищет легкие способы сбора сведений о судах, их прошлых маршрутах, а также о местах базирования. Данные планируется использовать для выявления незаконной деятельности, в том числе нарушения режима санкций, контрабанды и разведывательных платформ.

В результате полученной информации появятся расширенные возможности по их поиску, а также мониторингу и описанию. Это касается как мест, так и объектов.

Целью проекта в документе называется улучшение работы ведомства и использование глобальных массивов данных коммерческой отрасли, которая применяет методы автоматического обнаружения и оценки геолокации, в том числе космические радары.

В августе директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что некоторые представители конгресса намеренно пытаются создать у американского обществa ложноe впечатление, будто Москва представляет большую угрозу для нацбезопасности Соединенных Штатов, чем Пекин.