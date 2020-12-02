Трамп намекнул на выдвижение в президенты в 2024 году

Действующий президент США Дональд Трамп, возможно, выдвинет свою кандидатуру на пост главы государства в 2024 году. Об этом он намекнул своим сторонникам во время своего выступления во вторник, 1 декабря, перед членами Национального комитета Республиканской партии. Об этом сообщила газета Politico.

«Это были прекрасные четыре года. Мы пытаемся сделать еще четыре года. Если нет, увидимся с вами через четыре года», — сказал Трамп.

По данным издания, в течение нескольких недель Трамп в частном порядке говорил советникам, что он обдумывает кампанию 2024 года, и некоторые из них полагают, что он может публично заявить об этом в ближайшие недели.

28 ноября издание The Daily Beast сообщило, что нынешний глава США объявит о своих планах баллотироваться на высший государственный пост в 2024 году в день вступления в должность объявившего о своей победе демократа Джо Байдена. По словам источников газеты, республиканец изучает, как лучше спланировать свое заявление, чтобы удержать лидерство в Республиканской партии.

Как отметили два источника, за последние две недели Трамп высказал идею провести мероприятие с объявлением о своем будущем участии в выборах во время инаугурации Байдена.

Ранее на этой неделе американский лидер заявил, что признает победу Байдена на выборах в том случае, если за его оппонента проголосует коллегия выборщиков, а сам кандидат от Демократической партии сможет доказать, что все голоса он получил честным путем.

Республиканец пытался оспорить итоги выборов в судах, но не смог добиться этого.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. По данным СМИ, Байден опережает Трампа по числу голосов избирателей и по числу голосов выборщиков.