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Россия проведет презентацию вакцины «Спутник V» в ООН

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко проведет в ООН презентацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом во вторник, 1 декабря, сообщил пресс-секретарь постпредства России при организации Федор Стржижовский.

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Он отметил, что мероприятие начнется в среду, 2 декабря, в 09.30 (17:30 мск) и пройдет в онлайн-формате, пишет «Газета.ру».

В презентации также примут участие постоянный представитель России при ООН Василий Небензя и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По оценкам Российского фонда прямых инвестиций, в 2020–2021 годах вакциной «Спутник V» будет привито более 1 млрд человек.

О регистрации первой в России и мире вакцины от COVID-19 стало известно 11 августа. Препарат разработали в Центре им. Н. Гамалеи и назвали «Спутник V».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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