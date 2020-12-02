Трамп заблокирует военный бюджет из-за пункта о снятии с соцсетей ответственности

Президент США Дональд Трамп в среду, 2 декабря, заявил, что наложит вето на проект военного бюджета на 2021 финансовый год, в случае если из документа не уберут раздел об освобождении от ответственности интернет-компаний.

«Если этот опасный и нечестный раздел не будет полностью убран из военного бюджета, я безоговорочно наложу на документ вето, когда он поступит мне на стол», — написал он на своей странице в Twitter.

Речь идет о разделе 230 закона об этике в сфере коммуникаций, который защищает технологические компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента.

Трамп называл этот параграф «подарком» от США по освобождению от ответственности для технологических компаний. В своем другом посте американский лидер указал на то, что это является серьезной угрозой национальной безопасности и честности выборов.

«Наша страна никогда не будет в безопасности, если мы позволим это оставить», — добавил Трамп.

Ранее президент США уже критиковал работу СМИ и соцсетей, а также призывал снять ограничения на их ответственность за публикуемый контент. Трамп также настаивал на прекращении действие параграфа 230, который снимает с сайтов ответственность за публикацию стороннего контента, «ради национальной безопасности».

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. По данным СМИ, кандидат от Демократической партии Джозеф Байден опережает Трампа по числу голосов избирателей и по числу голосов выборщиков. Сам демократ объявил о своей победе на выборах. Трамп отказался признавать свое поражение, назвав выборы сфальсифицированными.