Два человека погибли в результате аварии на шахте в Колумбии

На севере Колумбии в результате аварии на шахте во вторник, 1 декабря, по меньшей мере два человека погибли и один пострадал. Об этом сообщила радиостанция La FM.

По ее информации, трагедия произошла в муниципалитете Барранко-де-Лоба (северный департамент Боливар). Сильный дождь вызвал оползень, который обрушился на людей, находившихся в шахте. Два горняка погибли на месте, еще один получил травмы и был госпитализирован.

Власти начали расследование происшествия.

18 ноября на севере Китая в городе Шочжоу (провинция Шаньси) после завершения поисково-спасательной операции в угольной шахте были обнаружены тела пяти горняков, погибших во время аварии.