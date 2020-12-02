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Биолог предупредила о преждевременном старении перенесших COVID-19

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Последствием коронавирусной инфекции у тех, кто перенес коронавирус даже в легкой форме, следует считать преждевременное старение организма. Об этом в беседе с «РИА Новости» рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

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Биолог отметила, что в ноябре были опубликованы результаты работы врачей, обследовавших людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию в умеренной и мягкой форме. Все пациенты проходили лечение в амбулаторной форме, отметила Баранова.

В результате установлено, что среди 70% людей, которые переболели очень слабо, наблюдались патологии внутренних органов. При этом в большей степени страдала печень и жировые перерождения ткани поджелудочной железы.

По мнению Барановой, коронавирус приближает старость организма. Она добавила, что подобные патологии обычно можно встретить у людей старше 60 лет, но у постковидной группы уже в 40 лет. Эксперт выразила мнение, что подобных исследований нужно больше, чтобы изучить все последствия инфекции.

Для этих целей профессор предложила начать длинные когортные исследования пациентов на установление факторов риска и их последствий для здоровья, выписавшихся после COVID-19, в том числе брать анализы, причем неоднократно.

2 декабря заведующий Центром анестезиологи и реаниматологии Валерий Субботин рассказал, что тяжесть коронавируса у пациентов в реанимации не зависит от времени суток, однако риски для здоровья может представлять особое состояние во сне.

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