Синоптики рассказали о погоде в Москве на 2 декабря

Синоптики рассказали о том, что жителей столичного региона ожидают облачная погода с прояснениями и гололедица в среду, 2 декабря.

Днем в столице от 3 до 1 градуса ниже нуля, в ночное время похолодает до 8 градусов мороза. В Подмосковье в дневные часы около 5 градусов ниже нуля, ночью местами заморозки до 10 градусов мороза, сообщает Гидрометцентр России.

Ветер юго-восточный со скоростью ветра до 8 м/с. Ожидается гололедица, атмосферное давление в регионе составит 763 мм рт. ст.

1 декабря сообщалось, что в Москве в предстоящие выходные атмосферное давление достигнет рекордно высоких значений. Атмосферное давление в столице превысит значение 765 мм ртутного столба (1020 гПа) и станет рекордно высоким.