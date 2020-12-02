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В Подмосковье задержали подозреваемых в автоугонах на 5 млн рублей

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Полицейские в Московской области задержали двоих подозреваемых в угоне автомобилей на сумму порядка 5 млн рублей. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщается на сайте регионального ГУ МВД России.

Правоохранители задержали граждан 23 и 34 лет. По данным следствия, вместе они охотились на дорогостоящие иномарки.

В ведомстве рассказали, что злоумышленники при помощи специального оборудования вскрыли замки и запустили двигатель автомобиля с целью угона возле торгового центра в поселке Ржавки. В ходе оперативно-разыскных мероприятий при поддержке бойцов Росгвардии в Дмитровском городском округе они были задержаны в гараже-отстойнике. Там же обнаружили ранее угнанную машину, пишет РИАМО. У следствия есть основания полагать, что подозреваемые причастны к совершению аналогичного преступления.

«Моя роль вообще заключалась в том, чтобы ходить за людьми с ретранслятором. Куда дальше девались машины, я не знаю», — приводит телеканал «360» слова одного из подозреваемых на допросе.

Найденную машину вернули владелице.

Возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемые заключены под стражу, пишет агентство городских новостей «Москва». За кражу автомобилей им грозит до 5 лет лишения свободы.

В конце октября в Московской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже автомобиля стоимостью 3 млн рублей с подземной парковки.

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