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В Сингапуре впервые в мире разрешили продажу искусственного мяса

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В Сингапуре впервые в мире власти дали разрешение на продажу произведенного в лабораторных условиях мяса кур. Об этом говорится в распространенном в среду, 2 декабря, заявлении Агентства по продовольствию республики.

«Оценив поступившие предложения и определив их безопасность, было принято решение разрешить американской компании Eat Just продавать в Сингапуре культивированную курятину», — цитирует документ ТАСС.

В тоже время, по словам руководителя ведомства Тан Ли Ким, «сотрудники продолжат оценивать безопасность, проведут дальнейшие консультации с экспертами, а также будут отслеживать новые продукты, когда они непосредственно поступят на рынок».

Представители Eat Just уверены, что подобное мясо «значительно чище с точки зрения содержания микробов».

«Проведенные анализы также показали более высокое содержания белка, различных аминокислот, полезных жиров и минералов», — отметили в компании. Как ожидается, первым продуктом из искусственного мяса, который поступит в продажу в Сингапуре, станут наггетсы.

13 января стало известно, что в России появится искусственная конина, для создания которой не потребуется использовать антибиотики и другие препараты, способные навредить здоровью человека. Ученые из Казани собираются вырастить мясо из стволовых клеток животных с помощью специальных инкубаторов. Ожидается, что первая котлета из культивируемой конины появится уже через три года, а получение кускового мяса с помощью биопринтера будет возможно спустя пять лет.

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