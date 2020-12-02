Пенсионерка погибла в ДТП с нетрезвым водителем в Приморье

Водитель, находясь в состоянии наркотического опьянения, за рулем автомобиля врезался в частный дом в Приморье, на крыльце которого стояла пожилая женщина. Как сообщило краевое управление МВД России, в результате наезда пенсионерка погибла.

Авария произошла в Арсеньеве в районе автомобильной дороги Осиновка – Рудная пристань. За рулем автомобиля Toyota находился 43-летний мужчина. Он не справился с управлением и допустил съезд с дороги, после чего въехал на территорию частного дома и врезался в крыльцо здания.

В этот момент у дома находилась 73-летняя жительница. В результате полученных травм женщина скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи. Медицинское освидетельствование выявило у водителя следы наркотического опьянения.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

1 декабря сообщалось, что нижегородские полицейские возбудили уголовное дело в отношении водителя, который сбил двоих детей на пешеходном переходе. ДТП произошло в понедельник, 30 ноября, на Московском шоссе.

55-летний водитель Subaru сбил двух мальчиков семи и десяти лет, в то время как они переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Детей госпитализировали, в настоящее время они находятся в реанимации в тяжелом состоянии