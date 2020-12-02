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Российские военные медики оказали помощь 70 жителям Карабаха

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Около 70 жителей Нагорного Карабаха обратились за медицинской помощью к врачам медицинского отряда специального назначения (МОСН) Минобороны России, развернутого в Степанакерте. Об этом в среду, 2 декабря, сообщает пресс-служба военного ведомства.

Отмечaется, что мeстные житeли обрaщались в гoспиталь с жaлобами на обoстрение заболеваний сeрдечно-сoсудистой и эндoкринной системы, а тaкже за стoматологической пoмощью.

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В составе подразделения МОСН прибыли свыше 100 военных медиков, в том числе хирургов, анестезиологов-реаниматологов, терапевтов и эпидемиологов.

В каждое подразделение МОСН входит лабораторно-диагностический отделение, способное проводить рентгены, флюорографические исследования и УЗИ. Специалисты также могут оказывать хирургическую и иную медпомощь.

Всего для развертывания медицинского отряда специального назначения в Нагорный Карабах будут переброшены 122 военнослужащих, 54 единицы автомобильной и специальной техники, 66 т материальных средств.

29 ноября сообщалось, что в Степанакерт прибыли первые подразделения медицинского отряда специального назначения (МОСН).

9 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение о прекращении боевых действий. Согласно документу, военные Баку и Еревана остались на уже занятых позициях. При этом Армения обязалась передать Азербайджану контроль над Агдамским, Кельбаджарским и Лачинским районами, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

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