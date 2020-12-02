Онищенко назвал обязательную к госпитализации категорию пациентов с COVID-19

Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в среду, 2 декабря, в интервью «Вечерней Москве» объяснил, какие пациенты с COVID-19 нуждаются в лечении в стационаре.

По словам специалиста, при наличии у человека эндокринного заболевания, например диабета, даже если коронавирусная инфекция протекает в легкой форме, его лучше госпитализировать. Также и онкологическим больным, у которых изначально подавлен иммунитет, лучше проходить лечение в больнице.

Также Онищенко прокомментировал инцидент в Новосибирске, где, как сообщали СМИ, пациенту с коронавирусом и туберкулезом отказали в медицинской помощи.

«При таком миксе — открытая форма туберкулеза плюс коронавирус — медики, вероятно, взвесили все «за» и «против» и решили назначить амбулаторное лечение, поскольку заболевание, по всей видимости, протекало в легкой форме. Не всех же подряд, у кого подозревают COVID-19, нужно везти в больницу. Если человек не входит в группу риска, то может и дома полечиться», — отметил он.

Онищенко указал на то, что госпитализация человека с открытым туберкулезом чревата массовым заражением пациентов в том отделении больницы, куда его положат. При этом он подчеркнул, что, если заболевание протекает тяжело, больному требуется стационарное лечение.

30 ноября, как сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, доступ к единому телефонному номеру 122 по вопросам, связанным с коронавирусом, получили все российские регионы. Через единую службу можно вызвать врача на дом, связаться со скорой помощью. В перспективе по номеру 122 можно будет оформить больничный лист, получить лекарство по рецепту.