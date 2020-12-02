Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Более 28 тыс. беженцев вернулись в Нагорный Карабах
Общество
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Бориса Плотникова
Мир
Депутат от Крыма назвал слова постпреда Украины в ООН «дном пропасти»
Общество
Глава РФПИ назвал «Спутник V» самой дешевой и доступной вакциной от COVID-19
Авто
В Госдуме предложили разрешить мотоциклистам парковку на тротуаре
Мир
Небензя усомнился в целесообразности новых саммитов нормандского формата
Мир
Источники заявили о решении Трампа баллотироваться в президенты США в 2024 году
Мир
Санду обвинила Додона в попытке «узурпировать» власть
Общество
В Госдуме глав регионов призвали объявить 31 декабря выходным днем

Назван повод для увольнения россиян на удаленке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко в беседе с журналистами во вторник, 1 декабря, рассказала, в каком случае работодатель имеет право уволить перешедших на удаленный режим работы сотрудников.

Дома работники: число россиян на удаленке выросло за год в 110 раз
Такой формат труда будет развиваться и после пандемии, считают специалисты

По словам Святенко, увольнение может последовать, если сотрудник из-за смены местонахождения стал хуже выполнять свои обязанности, пишет сайт kp.ru.

«То есть в случае, если ту же работу человек дистанционно проводил у себя дома, а потом понял, что ему нужно поехать в летний период, например, в Сочи, и, находясь на пляже, не мог в полном объеме выполнять работу, то работодатель имеет право уволить такого сотрудника», — приводит слова сенатора телеканал «Звезда».

Закон об удаленной работе вступает в силу в России с января 2021 года. Согласно тексту документа, вводятся три основных понятия: дистанционная (удаленная) работа, временная дистанционная работа и комбинированная дистанционная работа.

Работодатель получает право переводить своих сотрудников на удаленку в случае ЧС без их согласия, однако должен будет обеспечить их необходимым оборудованием или возместить затраты на его приобретение. Отмечается, что заработная плата снижаться не должна. Вместе с тем, работодатель может уволить сотрудника, работающего дистанционно, в случае, если он не выходит на связь в течение двух рабочих дней, и у него для этого нет уважительной причины. Это положение должно заменить такое общее основание, как прогул, который невозможно применять к сотрудникам на удаленной работе.

26 ноября директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина в беседе с «Известиями» разъяснила, что такое «право на офлайн» в законе, регулирующем удаленный режим работы в России.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020