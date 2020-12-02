Назван повод для увольнения россиян на удаленке

Глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко в беседе с журналистами во вторник, 1 декабря, рассказала, в каком случае работодатель имеет право уволить перешедших на удаленный режим работы сотрудников.

По словам Святенко, увольнение может последовать, если сотрудник из-за смены местонахождения стал хуже выполнять свои обязанности, пишет сайт kp.ru.

«То есть в случае, если ту же работу человек дистанционно проводил у себя дома, а потом понял, что ему нужно поехать в летний период, например, в Сочи, и, находясь на пляже, не мог в полном объеме выполнять работу, то работодатель имеет право уволить такого сотрудника», — приводит слова сенатора телеканал «Звезда».

Закон об удаленной работе вступает в силу в России с января 2021 года. Согласно тексту документа, вводятся три основных понятия: дистанционная (удаленная) работа, временная дистанционная работа и комбинированная дистанционная работа.

Работодатель получает право переводить своих сотрудников на удаленку в случае ЧС без их согласия, однако должен будет обеспечить их необходимым оборудованием или возместить затраты на его приобретение. Отмечается, что заработная плата снижаться не должна. Вместе с тем, работодатель может уволить сотрудника, работающего дистанционно, в случае, если он не выходит на связь в течение двух рабочих дней, и у него для этого нет уважительной причины. Это положение должно заменить такое общее основание, как прогул, который невозможно применять к сотрудникам на удаленной работе.

26 ноября директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина в беседе с «Известиями» разъяснила, что такое «право на офлайн» в законе, регулирующем удаленный режим работы в России.