Птичий грипп обнаружен уже в четвертой префектуре Японии

Птичий грипп был обнаружен в четвертой префектуре Японии, сообщило агентство Reuters со ссылкой на министерство сельского хозяйства страны во вторник, 1 декабря.

Волна инфекций на птицефермах вызвала самую серьезную вспышку в стране за более чем четыре года.

Птичий грипп был обнаружен на птицефабрике в городе Хюга в префектуре Миядзаки на юго-западе государства. По заявлению министерства, вероятность заражения людей птичьим гриппом в результате употребления в пищу птицы или яиц исключена.

Самая серьезная вспышка птичьего гриппа началась в ноябре в префектуре Кагава на острове Сикоку, который примыкает к острову Кюсю, где расположен Миядзаки.

40 тыс. цыплят на ферме будут забиты и захоронены, а экспорт в радиусе 3 км (1,8 мили) вокруг фермы будет ограничен.

Новые меры означают, что начиная с прошлого месяца в этой префектуре будет уничтожено более 1,8 млн кур.

Первый случай был выявлен в начале ноября на птицеферме в городе Митоё. Тогда владельцы были вынуждены уничтожить свыше 330 тыс. кур. Также была запрещена продажа продукции с птицеферм, находящихся в радиусе 10 км от города.

С 11 ноября Россия запретила поставки мяса птицы из Японии. Решение вызвано регистрацией в стране птичьего гриппа. Запрет распространяется на живую птицу, мясо, яйца. Ограничен ввоз в РФ кормов и кормовых добавок для птиц.