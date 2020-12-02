Медик рассказал об опасности особого состояния во сне при коронавирусе

Тяжесть коронавируса у пациентов в реанимации не зависит от времени суток, однако риски для здоровья может представлять особое состояние во сне. Об этом в интервью радио Sputnik сообщил заведующий Центром анестезиологи и реаниматологии Валерий Субботин.

По словам медика, все сообщения о том, что ночные часы несут опасность большинству больных коронавирусом, являются мифом. По его словам, угроза существует только для людей с серьезными сопутствующими заболеваниями.

Так, у людей с избыточной массой тела или хронической обструктивной болезнью легких к определенному времени при углублении сна действительно могут возникать различные физиологические изменения, вплоть до остановки дыхания.

Реаниматолог отметил, что подобные патологии быстро диагностируются, и к таким пациентам врачи всегда особенно внимательно относятся.

Субботин также добавил, что в больницах, которые специализируются на приеме пациентов с коронавирусной инфекцией, созданы все условия, чтобы контролировать состояние здоровья людей круглые сутки.

Клиники, по его словам, хорошо оснащены, в них есть вcё, что необходимо по стандартам мониторинга. Обычные мониторные системы достаточно хорошо отслеживают состояние человека, любые отклонения сразу фиксируются, а данные передаются врачам.

Ранее 2 декабря профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что одним из последствий перенесенного COVID-19 может стать преждевременное старение организма.