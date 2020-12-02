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Сахалинец поджег бензобак своей машины на АЗС и уехал

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Житель Южно-Сахалинска приехал на АЗС и поджег бензобак своей машины, после чего сел за руль и уехал. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщает сайт Astv.ru.

Инцидент произошел в ночь на 1 декабря на АЗС на перекрестке проспекта Мира и Украинской улицы. На опубликованных в Сети кадрах видно, как мужчина во время заправки намеренно поджег бензобак. Удалось ему это со второй попытки. Он попытался задуть пламя, но у него не вышло, и он вытащил пистолет из бака, но не прекратил подачу бензина, пишет «Федеральное агентство новостей».

Мужчине удалось потушить загоревшееся заднее крыло машины, после чего он пропал из кадра, зато прибежал сотрудник станции и очевидцы, которые вместе справились с возгоранием.

Зачинщик беспорядка сел за руль, воспользовавшись суматохой, и уехал с места происшествия, сообщает телеканал «360».

Как отмечает «Ридус», вероятно, незадачливый водитель пытался зажигалкой растопить лед на бензобаке. Причину пожара устанавливает экспертиза.

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