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Нурмагомедов назвал одной из своих главных задач включение ММА в Олимпиаду

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов намерен добиваться включения смешанных единоборств в олимпийскую программу. Для этого он планирует встретиться с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. Об этом в среду, 2 декабря, сообщает радио Sputnik Узбекистан.

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«Включение ММА в Олимпиаду — это одна из главных моих задач на ближайшие пару лет. Мы уже работаем в этом направлении. В ближайшее время у меня будет много встреч, в том числе и с президентом МОКа. Думаю, если не в Париже, то в Лос-Анджелесе у нас есть большие шансы продвинуть ММА», — заявил он.

Единственная проблема, по мнению спортсмена, это жесткость этого вида спорта. По его словам, на Олимпиаде «не хотят, чтобы было много крови». Но для телевидения, в плане спонсорства и зрительского интереса ММА «будет на одном уровне с футболом и легкой атлетикой», заключил Нурмагомедов.

Олимпийские игры в Париже состоятся в 2024 году, а в Лос-Анджелесе — в 2028-м.

18 ноября глава UFC Дана Уайт выразил надежду, что российский боец, чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов вернется в спорт и поборется за пояс.

Отмечается, что Нурмагомедов продолжает сдавать тесты на антидопинг USADA. Недавно он прошел тестирование USADA в 47-й раз в своей карьере. Это поставило под сомнение его слова о завершении карьеры.

В конце октября Дана Уайт уже допускал, что Нурмагомедов может вернуться на ринг.

Менеджер российского бойца Али Абдель-Азиз в ноябре также намекнул на возвращение Нурмагомедова на ринг. Он опубликовал в Twitter 10 ноября короткое сообщение: «30-0». Подписчики сделали вывод, что речь идет о возможном бое Хабиба Нурмагомедова, который по счету должен стать 30-м.

После победы в бою с американцем Джастином Гэтжи 25 октября Хабиб Нурмагомедов заявил о завершении карьеры бойца. Он объяснил, что хочет проводить больше времени с семьей. Победу он посвятил отцу и тренеру Абдулманапу Нурмагомедову, который скончался в июле 2020 года.

На счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения

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