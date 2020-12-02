Во Франции мужчину весом 300 кг вытащили из дома подъемным краном

Спасатели при помощи строительного крана вызволили из квартиры мужчину весом 300 кг, который был заблокирован в своем жилище с прошлого года после перелома бедра. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщил телеканал France3 Occitanie.

В конце октября стало известно, что житель города Перпиньян с избыточным весом не может выбраться из своей квартиры больше года. Его адвокат пожаловался министру внутренних дел Жеральду Дарманену, рассказав, что его клиент по имени Аллен ждал помощи от местных властей с июля 2019 года. Тогда он упал и сломал себе бедро, в результате чего оказался заблокированным в собственном жилище.

В четырехчасовой спасательной операции, которая прошла 1 декабря, были задействованы порядка 50 человек, среди которых были полицейские, медики, пожарные и сотрудники мэрии, пишет «Москва 24». Дело осложнялось тем, что дом Аллена находится на узкой улочке. Окно квартиры пришлось расширять за счет частичного разрушения фасада здания. Жителей дома на время спасательной операции эвакуировали.

Мужчину уложили в специальный контейнер, который при помощи крана подняли на уровень окна. Спустив его, контейнер погрузили в машину скорой помощи и отвезли мужчину в больницу города Монпелье. Предполагается, что после медосмотра и необходимого лечения мужчина будет помещен в специализированный центр в Тулузе для людей с избыточным весом, пишет сайт aif.ru.

16 ноября сообщалось, что 23-летний житель американского города Патаскала, штат Огайо, за год и три месяца похудел на 165 кг по собственной методике. Вес он набрал из-за чрезмерного увлечения фаст-фудом.