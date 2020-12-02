Иммунолог посоветовал прятаться от коронавируса в Антарктиде

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, что скорость распространения коронавируса зависит от плотности населения, демографии региона или страны, а также от соблюдения ограничительных мер. По его словам, надежно спрятаться от инфекции можно только в Антарктиде.

«Отсидеться можно лишь в Антарктиде. Плотность населения маленькая, живут крепкие здоровьем мужики, контакты ограничены. Туда трудно затащить вирус, да и мороз для него губителен», — пояснил специалист в эфире НСН.

Также врач рассказал, на что опираются власти, когда ужесточают или наоборот смягчают ограничительные меры. По его словам, это зависит от числа людей, которые еще не переболели коронавирусом.

«Когда число людей с антителами достигнет 60–70%, то эпидемия начнет развиваться медленнее, а к 80% прекратится. Это закон эпидемиологии, от него никуда не деться», — пояснил Жемчугов.

Медик уточнил, что если в регионе нет критической ситуации со свободными койками для коронавирусных больных, в том числе и в реанимации, то можно смягчать ограничения. Это позволит добиться необходимых 60–70% коллективного иммунитета.

Ранее, 1 декабря, глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила уверенность в победе над коронавирусной инфекцией.