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В ЦВО стартовала вакцинация личного состава от коронавируса

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В Центральном военном округе (ЦВО) стартовала вакцинация личного состава от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба военного округа во вторник, 1 декабря.

В настоящее время в ЦВО поступила первая партия вакцины против новой коронавирусной инфекции. Отмечается, что в первую очередь вакцинации подлежат военные медицинские работники, которые принимают непосредственное участие в диагностике и лечении больных COVID-19.

Также вакцинацию проведут военнослужащим, несущим боевое дежурство, командному составу и дежурным силам соединений и воинских частей.

27 ноября сообщалось, что массовая вакцинация от COVID-19 началась в Российской армии. Прививку сделают более 400 тыс. военнослужащих. Уже привились более 2,5 тыс. военных. До конца 2020 года привьют около 80 тыс. человек. Кроме того, военные проводят исследования по использованию плазмы пациентов, которые уже имеют высокий титр антител после вакцинации.

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