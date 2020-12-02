Вахтерша в нижегородской школе грубо скрутила пятиклассника

В Нижнем Новгороде вахтерша силой удерживала ученика пятого класса, несмотря на его попытки вырваться из грубого захвата. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщило нижегородское издание nn.ru.

Ранее в этот день в соцсетях появилась видеозапись инцидента, которую сделал один из школьников. На кадрах видно, как сотрудница школы силой хватает ребенка, игнорируя крики мальчика отпустить его.

«Иди сюда, ты, гаденыш! Он еще и дерется! Сядь, я сказала, успокойся! <…> Я тебя не отпущу. Ты чего весь класс будоражишь», — кричала вахтерша.

В какой-то момент в ситуацию вмешалась другая женщина, вероятно, учитель, схватив школьника за руку. Она потребовала от очевидцев удалить записи со своих мобильных телефонов, сообщает телеканал «360».

В министерстве образования области рассказали, что изначально конфликт возник между двумя школьниками, после чего вмешалась вахтерша, пытаясь разнять их. В ведомстве пообещали сделать организационные выводы после внутренней проверки.

18 ноября сообщалось, что прокуратура Кировского района Казани провела проверку видео, на котором запечатлен момент издевательства над пятиклассником более старших ребят.