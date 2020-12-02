В «Роскосмосе» назвали историческим событием прилунение китайского зонда «Чанъэ-5»

Посадка на поверхность Луны китайского зонда «Чанъэ-5» является историческим событием, заявил замгендиректора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев. От лица госкорпорации он поздравил коллег из КНР с успешным завершением очередного этапа миссии.

«Для космической программы КНР это событие, безусловно, является историческим — впервые в истории космических исследований страны специалисты КНКУ (Китайского национального космического управления. — Ред.) выполнили посадку автоматической возвращаемой станции на Луну, основной задачей которой является доставка на Землю лунного грунта», — приводит слова Савельева сайт госкорпорации.

Замгендиректора «Роскосмоса» пожелал Китайской национальной космической администрации в полной мере выполнить программу и успешно доставить лунный грунт на Землю.

Савельев также напомнил, что исследование Луны является одним из приоритетных направлений космической деятельности.

«Россия и Китай регулярно обсуждают развитие сотрудничества между нашими государствами в этой области», — добавил он.

Ранее, 1 декабря, стало известно, что китайский аппарат «Чанъэ-5» успешно совершил посадку в заданном районе Луны для последующего сбора данных и образцов грунта. Место посадки находится к северу от пика Рюмкера в районе крупнейшего лунного моря — Океана Бурь — на северо-западе видимой части Луны.