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Постпред Украины рассказал в ГА ООН свою версию Второй мировой войны

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Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что план Второй мировой войны Адольф Гитлер разрабатывал совместно с советским лидером Иосифом Сталиным. Такое мнение он выразил на торжественном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в память обо всех жертвах Второй мировой войны во вторник, 1 декабря.

По его словам, Украина принадлежит к тому региону, где началась Вторая мировая война. Кислица добавил, что 1 сентября 1939 года было далеко от первоначальной стадии того плана, который Гитлер разработал, в том числе в сговоре со Сталиным.

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Также постпред утверждал, что поляки и украинцы стали первыми жертвами плана, при котором нацистские войска с Запада, а советские — с Востока маршировали по территории нынешней Западной Украины и Польши. Кислица добавил, что советские войска якобы убили тысячи украинских граждан во время оккупации и еще больше во время отступления в 1941 году.

При этом представители других стран не разделили позиции Кислицы. Так, представитель Израиля высоко оценила вклад России и в целом Советского Союза в победу над фашизмом, отметив что русский народ потерял 20 млн человек в этой войне, а народ Израиля не забудет подвиг и жертву России, пишет ТАСС.

«Мы благодарны Москве за проведение Парада Победы на Красной площади 9 мая этого года. Гордимся тем, что наш министр обороны присутствовал на этом параде», — добавил представитель Индии, поблагодарив Россию за инициативу принятия резолюции в память о жертвах войны.

9 ноября во время видеообращения к участникам XVIII Международного фестиваля военного кино имени Юрия Озерова официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила уверенность, что сохранение правды о Великой Отечественной войне — это одна из ключевых задач на сегодня.

30 июня на открытии ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области Путин заявил о невозможности «замазать ложью» подвиг советского солдата. Он заявил, что Россия всегда будет помнить о том, какую высокую цену заплатил за победу советский народ и какой удар приняла на себя Красная армия.

18 июня российский лидер опубликовал в The National Interest статью о Второй мировой войне. Он предложил «всестороннюю оценку наследия Второй мировой войны», высказался о роли СССР в разгроме фашистской Германии.

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