Постпред Украины рассказал в ГА ООН свою версию Второй мировой войны

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что план Второй мировой войны Адольф Гитлер разрабатывал совместно с советским лидером Иосифом Сталиным. Такое мнение он выразил на торжественном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в память обо всех жертвах Второй мировой войны во вторник, 1 декабря.

По его словам, Украина принадлежит к тому региону, где началась Вторая мировая война. Кислица добавил, что 1 сентября 1939 года было далеко от первоначальной стадии того плана, который Гитлер разработал, в том числе в сговоре со Сталиным.

Также постпред утверждал, что поляки и украинцы стали первыми жертвами плана, при котором нацистские войска с Запада, а советские — с Востока маршировали по территории нынешней Западной Украины и Польши. Кислица добавил, что советские войска якобы убили тысячи украинских граждан во время оккупации и еще больше во время отступления в 1941 году.

При этом представители других стран не разделили позиции Кислицы. Так, представитель Израиля высоко оценила вклад России и в целом Советского Союза в победу над фашизмом, отметив что русский народ потерял 20 млн человек в этой войне, а народ Израиля не забудет подвиг и жертву России, пишет ТАСС.

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