На острове Русский в Приморье полностью восстановили электроснабжение

В Приморском крае на острове Русский полностью восстановлено электроснабжение, нарушенное после ледяного дождя. Об этом в среду, 2 декабря, ТАСС рассказал генеральный директор АО «Оборонэнерго» Сергей Кирюхин.

По его словам, специалисты Оборонэнерго восстановили электроснабжение в последних двух поселках, которые оставались без электричества на острове Русский после разгула стихии. Он пояснил, что часть домов обеспечена электричеством по временной схеме, что помогло вернуть в дома свет и тепло. В дальнейшем планируется повысить надежность работы электросетей: установить новые опоры, включая бетонные, а также проведение современного провода.

Кирюхин отметил, что повреждения от ледяного дождя на острове были особенно серьезными: стихия разрушила 73% ЛЭП, пишет RT. Большую часть объектов пришлось строить заново. Дополнительные сложности в процесс восстановительных работ внесло закрытие движения по мосту — единственной дороге, соединяющий Русский с материковой частью Владивостока, отмечает телеканал «Звезда». Это затруднило доставку спецтехники — буров, вышек и мульчеров. Бригадам пришлось пилить деревья и разбирать завалы вручную.

Накануне вечером электроснабжение восстановили в поселках Поспелово и Канал, а также на трех котельных.

Дождь, перешедший в снег и ледяной дождь, обрушился на Приморский край в ночь на 19 ноября. Из-за непогоды оказались повреждены ЛЭП, столбы, повалены деревья. Во Владивостоке была нарушена работа насосных станций, подающих воду и обеспечивающих теплоснабжение домов. 20 ноября в Приморье ввели режим ЧС. По словам губернатора Приморского края Олега Кожемяко, ущерб региону от циклона оценивается предварительно в 619 млн рублей.

В Минэнерго России заявили о полном восстановлении теплоснабжения во Владивостоке 26 ноября.

По последним данным Минэнерго РФ, количество потребителей, остающихся без электричества в Приморском крае, снизилось за прошедшие сутки с 1 480 до 1 050 человек.