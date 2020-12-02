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Экс-сотрудника МЧС подозревают в присвоении $20 тыс.

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Следствие заинтересовала выплата $20 тыс. экс-начальнику одного из отделов Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) Сергею Каравайцеву.

Причастными к вероятному присвоению бюджетных средств, по словам источника «Известий» в правоохранительных органах, могут оказаться и представители агентства «Эмерком», также входящего в структуру МЧС. Именно это агентство предположительно выплатило крупную сумму в валюте.

В день этой выплаты был подписан документ об увольнении Каравайцева. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Известиям», что он был уволен в конце декабря 2019 года в связи с утратой доверия. Информация об этом подтверждается и сведениями из реестра уволенных из-за утраты доверия должностных лиц.

Известно, что Сергей Каравайцев занимал пост начальника отдела по обеспечению деятельности российского национального корпуса чрезвычайного гуманитарного реагирования НЦУКС. Согласно открытым источникам именно это подразделение в 2014 году занималось доставкой гуманитарной помощи пострадавшим жителям Донецкой и Луганской областей Украины.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Помощь на доверии: экс-начальника отдела в МЧС подозревают в присвоении $20 тыс.

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