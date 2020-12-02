Стала известна личность пойманного на секс-вечеринке европарламентария

Пойманный полицией на секс-вечеринке в Брюсселе депутат Европарламента оказался представителем венгерской партии ФИДЕС Йожефом Сайером, который является противником гей-браков. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщает Euronews.

Ранее полиция не раскрывала личность парламентария, однако вскоре после сообщения о нелегальной вечеринке Сайер был отправлен в отставку. Позже депутат признал, что был задержан именно он.

«Я прошу прощения за то, что нарушил правила, это было безответственно с моей стороны. Я готов понести наказание за это», — заявил депутат.

Также он отрицает, что употреблял наркотики. Полиция нашла таблетку экстази, однако депутат утверждает, что она не его и он не знает, кто ее принес.

Ранее во вторник стало известно, что полиция Брюсселя задержала в баре 25 участников секс-вечеринки, в их числе были иностранные дипломаты и минимум один член Европарламента. Вечеринка была организована вопреки правилу о том, что все питейные заведения в Бельгии должны быть закрыты из-за карантина, проведение вечеринок также запрещено.