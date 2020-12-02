В Петербурге суд вынес приговор по делу о гибели ребенка в детсаду

Бывшую воспитательницу детского сада в Санкт-Петербурге приговорили к двум годам ограничения свободы с лишением права заниматься педагогической деятельностью, признав ее виновной в гибели девочки в учреждении. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщается на сайте ГСУ СК России по региону.

Женщину признали виновной в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, уточняет сайт aif.ru.

По данным следствия, 26 марта 2020 года оставленная без присмотра трехлетняя воспитанница детского сада повисла между перегородками игровой лестницы, застряв в них головой. Она не смогла самостоятельно освободиться и провела в таком положении не менее девяти минут. В результате ребенок получил травму шеи и скончался на месте, пишет телеканал «360».

«Во время прогулки с детьми обвиняемая, не предвидя опасных последствий своего бездействия, хотя должна была и могла их предвидеть, должным образом не наблюдала за поведением детей, входящих в вверенную ей группу, отвлекалась на посторонние занятия на длительное время, не обеспечив тем самым надлежащий контроль за детьми», — заявили в СК.

Воспитательница свою вину признала, пишет RT. Решение по делу вынес Калининский суд Санкт-Петербурга, пишет сайт kp.ru.