Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Птичий грипп обнаружен уже в четвертой префектуре Японии
Общество
Стали известны первоначальные показания Ефремова после ДТП
Общество
В Подмосковье задержали подозреваемых в автоугонах на 5 млн рублей
Общество
Москвичей предупредили о неустойчивом снежном покрове предстоящей зимой
Мир
Разведка США исследует данные геолокации с территории Китая и России
Общество
Роскачество обнаружило плесень и дрожжи в сливочном масле
Наука
Ученый предупредил об опасности насильных приемов пищи во время гриппа
Мир
Специалисты из Венгрии прибыли в Россию для изучения вакцины «Спутник V»
Общество
Соцработники за два месяца доставили москвичам более 83 т продуктов

Водитель такси наехал на ногу пассажирке после ссоры

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Таксист наехал на ногу выходившей из машины пассажирке. Происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения. Российский город, где произошел инцидент, сейчас уточняется. Об этом в среду, 2 декабря, сообщает телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как девушка выходит из салона автомобиля и даже не успевает закрыть дверь, как водитель нажимает педаль газа и трогается с места. В результате наезжает задним колесом на ногу растерянной пассажирке. Она хватается за машину, пытаясь остановить таксиста, но безуспешно.

29 ноября на востоке Москвы на Авиамоторной улице мужчина избил таксиста и уехал на его машине. Во время поездки между таксистом и пассажиром произошел конфликт, переросший в драку. Пассажир побеждал водителя в рукопашном бою, поэтому таксист остановил машину и выбежал из нее. После этого пассажир сел за руль такси и уехал в неизвестном направлении. Сотрудники полиции задержали злоумышленника.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020