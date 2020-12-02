Водитель такси наехал на ногу пассажирке после ссоры

Таксист наехал на ногу выходившей из машины пассажирке. Происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения. Российский город, где произошел инцидент, сейчас уточняется. Об этом в среду, 2 декабря, сообщает телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как девушка выходит из салона автомобиля и даже не успевает закрыть дверь, как водитель нажимает педаль газа и трогается с места. В результате наезжает задним колесом на ногу растерянной пассажирке. Она хватается за машину, пытаясь остановить таксиста, но безуспешно.

29 ноября на востоке Москвы на Авиамоторной улице мужчина избил таксиста и уехал на его машине. Во время поездки между таксистом и пассажиром произошел конфликт, переросший в драку. Пассажир побеждал водителя в рукопашном бою, поэтому таксист остановил машину и выбежал из нее. После этого пассажир сел за руль такси и уехал в неизвестном направлении. Сотрудники полиции задержали злоумышленника.