В Нижнем Новгороде возбудили дело в отношении сбившего детей водителя

Нижегородские полицейские возбудили уголовное дело в отношении водителя, который сбил двоих детей на пешеходном переходе. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

ДТП произошло в понедельник, 30 ноября, на Московском шоссе, пишет RT. 55-летний водитель Subaru сбил двух мальчиков семи и 10 лет, в то время как они переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Детей госпитализировали, в настоящее время они находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает сайт kp.ru.

Уголовное дело в отношении водителя возбуждено по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортного средства, сообщает телеканал «360». Ведется следствие, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

26 ноября сообщалось, что следователи в Санкт-Петербурге проводят проверку по факту ДТП, в ходе которого иномарка сбила женщину с двумя детьми. Выясняются причины и детали аварии. Известно, что водитель с места ДТП не скрылся и помогал матери детей.