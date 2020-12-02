Лавров ответил Санду на призыв вывести миротворцев из Приднестровья

Россия считает безответственными заявления избранного президента Молдавии Майи Санду о необходимости вывести российских миротворцев из Приднестровья. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания СМИД ОДКБ во вторник, 1 декабря.

«Российские миротворцы, как и миротворцы Молдовы и Украины, находятся в зоне конфликта в соответствии с имеющимися решениями группы «5+2», одобренными ОБСЕ», — заявил министр.

Лавров также отметил, что вывод российских миротворцев вряд ли поможет урегулированию и Россия едва ли сможет принять подобное безответственное требование главы Молдавии.

Министр отметил, миротворцы, находящиеся в Приднестровье, преследуют своей целью не допустить «нового всплеска кровавого конфликта». Он напомнил, что именно российские военные остановили горячую фазу приднестровского конфликта и с тех пор держат его в «замороженном, но не смертельном состоянии».

Дипломат добавил, что Россия учтет высказывания Санду «как о приоритете европейского направления развития внешних связей Молдовы», так и о том, что она хочет сохранить добрые отношения с Россией. При этом он уточнил, что добрые отношения с любой страной предполагают учет взаимных интересов и прошлых договоренностей.

Ранее в этот день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что нахождение российских войск в Приднестровье имеет четкие цели в рамках совместных миротворческих сил, оно обусловлено, помимо прочего, необходимостью охраны военных складов. Захарова указала, что молдавскую сторону нужно спросить, зачем сейчас со стороны избранного президента Майи Санду «в публичное пространство вбрасывается» тема присутствия российских миротворцев в регионе, ведь такие действия не способствуют урегулированию.

Накануне избранный Санду на встрече с послом России в Кишиневе Олегом Васнецовым заявила о необходимости вывода из Приднестровья оперативной группы российских военных, а также вывоза оружия. По ее мнению, в регионе нет опасности военных действий, в связи с чем необходимо сделать миротворческую миссию гражданской — под эгидой ОБСЕ.

В интервью украинским СМИ 20 ноября политик также говорила, что нужно вывести российских миротворцев из Приднестровья. По ее словам, формат урегулирования еще не найден.

Приднестровский конфликт — между Молдавией и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой — начался в советское время. Он усугубился после выхода Молдавии из состава СССР и перерос в вооруженное противостояние в 1992 году.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий в Приднестровье 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе. В настоящее время миротворцы РФ поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с «голубыми касками» Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины.