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Spotify составил рейтинги самых популярных в России исполнителей

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Стриминговый сервис Spotify подвел итоги рейтинга музыкальных предпочтений российских пользователей за последние четыре месяца. В лидерах — хип-хоп и музыка для расслабления. Об этом «Газете.ру» во вторник, 1 декабря, сообщили в пресс-службе сервиса.

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На первом месте среди лучших исполнителей года разместился kizaru (Олег Нечипоренко), его альбом Born to Trap, который записывался при участии американских рэп-исполнителей Smokepurpp и Hoodrich Pablo Juan, вошел в топы глобальных чартов Spotify. Следом за ним в рейтинге обосновались Моргенштерн, Скриптонит, ЛСП и Boulevard Depo, пишет НСН.

В пятерку лучших певиц вошли Билли Айлиш, опередив Дору и Ариану Гранде, пишет сайт kp.ru. Последняя в 2019 году стала самой популярной исполнительницей десятилетия, по версии Spotify. Замкнули пятерку Алена Швец и Zivert.

Представители k-pop стали лидерами среди групп в российском сегменте сервиса. В топе — группы BTS и BLACKPINK. В пятерку также вошли Miyagi & Andy Panda, $uicideBoy$ и «Король и Шут».

Список самых популярных песен сформировали Slava Marlow — «Снова я напиваюсь», Kizaru — «Дежавю», BTS — Dynamite, Моргенштерн и Элджей — Cadillac и The Weeknd — Blinding Light, пишет телеканал «360».

В мировых рейтингах сервиса в топ-5 вошел казахстанский продюсер и диджей Imanbek с ремиксом на трек Roses от SAINt JHN. В 2020 году его номинировали на премию «Грэмми».

Среди плейлистов предпочтение чаще отдавали подборке «Спокойствие! Только спокойствие!», отмечает «Москва 24».

Сбор данных производился сервисом Spotify с момента запуска в России 15 июля 2020 по ноябрь 2020 года. Spotify является самым популярным аудиостриминговым сервисом по подписке в мире и насчитывает более 320 млн пользователей. В базе сервиса находятся 50 млн музыкальных треков, а также один миллион подкастов, уточняет «Ридус».

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